Российские следователи возбудили дело из-за упавшего в кювет автобуса с пассажирами

В Башкортостане возбудили дело из-за упавшего в кювет пассажирского автобуса

В Республике Башкортостан после ДТП с пассажирским автобусом возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом в воскресенье, 26 января, «Ленте.ру» рассказали в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, водитель рейсового автобуса по маршруту Нефтекамск — Карманово не справился с управлением. В результате автобус съехал в кювет и перевернулся. В момент ДТП в салоне были 10 пассажиров и кондуктор. В ходе ЧП два человека получили ранения и были доставлены в ближайшую больницу.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Силовики устанавливают обстоятельства произошедшего.

21 января в подмосковном Орехово-Зуево пассажирский автобус опрокинулся в кювет, шесть человек пострадали.