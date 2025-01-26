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20:03, 26 января 2025Мир

В Латвии заявили о контакте с НАТО после повреждения подводного кабеля

Премьер Силиня: Латвия сотрудничает с НАТО после повреждения подводного кабеля
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Anne Kauranen / Reuters

Рига сотрудничает с НАТО после повреждения подводного кабеля в Балтийском море. Об этом заявила премьер-министр страны Эвика Силиня в ходе пресс-конференции.

По словам политика, повреждения зафиксировали в экономической зоне Швеции. Силиня отметила, что поддерживает двусторонний контакт как с премьер-министрами Швеции и другими странами Балтии, так и с НАТО. Она также упомянула о просьбе Латвии привлечь к расследованию шведскую береговую охрану, в ответ на которую Швеция пообещала оказать любую помощь.

По факту инцидента правоохранительные органы Латвии возбудили уголовное дело и начали расследование.

Утром в воскресенье, 26 января, стало известно, что подводный оптоволоконный кабель Латвийского государственного радиотелевизионного центра (LVRTC) между Латвией и Швецией был поврежден утром по причине внешнего воздействия.

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