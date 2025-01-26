В Швейцарии рассказали о переговорах по Украине

Келлер-Зуттер: Швейцария готова провести подготовительные переговоры по Украине

Швейцария готова провести подготовительные переговоры по Украине. Об этом в интервью швейцарской газете Tages-Anzeiger Nachrichten заявила президент страны Карин Келлер-Зуттер.

Келлер-Зуттер рассказала, что встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Там она заявила, что «Швейцария по-прежнему готова предлагать свои добрые услуги и поддерживать мирный процесс», однако сначала нужно узнать план США по этому вопросу, поскольку они «являются ключевым фактором в мирных переговорах».

«Тогда за столом переговоров должна быть и Россия, и Глобальный Юг», — отметила президент. Она добавила, что Зеленский согласился на проведение подготовительных переговоров Швейцарией.

Ранее сообщалось, что Швейцария выразила готовность организовать возможную встречу президента России Владимира Путина и нового главы США Дональда Трампа по вопросу завершения украинского конфликта. При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что странам, которые хотят стать посредниками в организации данной встречи, нужно заслужить это право. Швейцарии нужно было «думать об этом раньше, когда она была нейтральной страной», добавил он.