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11:21, 12 января 2025Россия

В России высказались о посредничестве Швейцарии в организации встречи Путина и Трампа

Депутат Чепа: Посредникам нужно заслужить проведение встречи Путина и Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Странам, которые хотят стать посредниками в организации встречи президента России Владимира Путина и нового главы США Дональда Трампа, нужно заслужить это право, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о предложении Швейцарии поспособствовать проведению переговоров политиков.

Зачем нам посредники в организации встречи Путина и Трампа? Они сами примут решение, где удобнее и безопаснее провести эту встречу. Предлагают свои возможности? Хорошо, спасибо, что кто-то стал думать о необходимости реализации мирного соглашения

Алексей Чепадепутат Госдумы

«Надо было Швейцарии думать об этом раньше, когда она была нейтральной страной. На сегодняшний день каждый хочет здесь показать свое определенное участие. (...) Сегодня мы можем назвать десятка два стран, которые об этом заявили, если не больше. Пусть думают о том, что надо делать для этого и показать, что действительно они заслуживают того, чтобы на их площадке осуществлялись эти переговоры. Это надо заслужить», — сказал депутат.

Швейцария готова организовать возможную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа по вопросу завершения украинского конфликта. Об этом сообщила газета Le Temps со ссылкой на руководителя службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо. При этом власти страны не собираются проявлять инициативу.

В конце декабря помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Кремль получил от нескольких стран предложения организовать встречу глав России и США. Однако он не стал уточнять, какие именно это были государства.

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