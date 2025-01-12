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07:42, 12 января 2025Мир

Еще одна страна выразила готовность организовать встречу Путина и Трампа

Le Temps: Швейцария готова организовать встречу Путина и Трампа
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Швейцария готова организовать возможную встречу российского лидера Владимира Путина и избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, если они этого захотят. Об этом пишет газета Le Temps со ссылкой на руководителя службы информации Министерства иностранных дел (МИД) Швейцарии Николя Бидо.

«После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира», — высказался он.

При этом Le Temps отмечает, что власти страны не собираются проявлять инициативу в данном вопросе. Утверждается, что Швейцария является лишь одним из государств, готовых принять встречу Путина и Трампа.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что несколько государств заявили о готовности принять возможные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.

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