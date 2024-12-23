Несколько стран предложили организовать переговоры Путина и Трампа. Избранный президент США уже ждет встречи

Ушаков: ряд стран предложил площадки для встречи Путина с Трампом

Несколько государств заявили о готовности принять возможные переговоры российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа. Об этом рассказал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

«Мы получили несколько предложений насчет площадки для переговоров Путина и Трампа от различных стран. Не буду озвучивать, какие это страны», — заявил он.

При этом Ушаков отметил, что такие предложения «делались ранее и продолжают поступать».

Юрий Ушаков. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для организации встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 декабря заявил, что предпосылок для организации встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом пока нет.

«Пока никаких реальных импульсов не было», — уточнил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, существует ли возможность встречи политиков до инаугурации Трампа.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров между тем пояснил, что у Трампа пока нет конкретных предложений по завершению украинского конфликта, которые он может представить Путину. «Мы готовы на компромиссы, но компромиссы не должны идти в ущерб национальным интересам нашей страны. Поэтому никакой конкретной даты переговоров и встречи Путина и Трампа пока нет», — сказал сенатор.

Он добавил, что, как только появится информация о подготовке переговоров глав России и США, об этом сообщит пресс-служба Кремля.

Владимир Путин. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Трамп заявил об ожидании встречи с Путиным

22 декабря избранный президент США заявил, что будет ждать встречи с президентом России по решению конфликта на Украине.

«Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец той войне», — сказал Трамп.

Вместе с тем американский политик отметил, что если бы он был главой государства вместо Джо Байдена, то не допустил бы начала конфликта на Украине.

Трамп выбрал ответственного за Россию и Украину в своей администрации

Ранее также сообщалось, что Трамп планирует назначить Эндрю Пика, курировавшего вопросы внешней политики в его первый президентский срок, старшим директором по вопросам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности. Отмечалось, что решение еще не окончательное.

Газета Politico обратила внимание на то, что в случае занятия поста Пик станет ответственным за формирование политики США в отношении России, Украины и НАТО.

На данный момент Пик работает советником по нацбезопасности у конгрессмена Майка Уолца, которого Трамп выбрал на пост советника президента по национальной безопасности в своей будущей администрации.

Путин отмечал, что не знает, когда встретится с Трампом

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, ответил на вопрос о вероятности встречи с Дональдом Трампом. Российский лидер заявил, что сроки возможной встречи с избранным президентом США пока неизвестны.

«Во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он вообще об этом ничего не говорит. (...) Но я буду готов к встрече, если он захочет это», — рассказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что четыре года не разговаривал с Трампом с момента его ухода из Белого дома в 2021-м. Однако он добавил, что готов поговорить с 47-м президентом Соединенных Штатов «в любое время».