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11:18, 23 декабря 2024Россия

В России объяснили отсутствие импульсов для встречи Путина и Трампа

Сенатор Джабаров: у Трампа нет конкретики для встречи с Путиным
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Казаков / ТАСС

У новоизбранного президента США Дональда Трампа пока нет конкретных предложений по завершению украинского конфликта, которые он может представить главе России Владимиру Путину, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об отсутствии импульсов к встрече политиков.

«С чем это связано, понятно — до инаугурации чуть меньше месяца, срок достаточно большой. Это не значит, что 20 числа [января 2025 года] Трамп должен срочно встретиться с нашим президентом. Я думаю, Трамп пока не определился, куда двигаться дальше. Все эти заявления носят какой-то половинчатый характер. Цель понятна — прекратить войну. Как этого добиться, мне кажется, он не совсем понимает. А высказывания нашего президента на прямой линии и везде, где он давал интервью в последнее время, очень четкие, очень конкретные: мы требуем гарантий безопасности от Украины. Не прекращение огня, не перемирие, а прекращение войны на тех условиях, которые устроят Российскую Федерацию», — сказал сенатор.

Мы готовы на компромиссы, но компромиссы не должны идти в ущерб национальным интересам нашей страны. Поэтому никакой конкретной даты переговоров и встречи Путина и Трампа пока нет

Владимир Джабаровроссийский сенатор

По мнению политика, как только появится информация о подготовке переговоров глав России и США, об этом сообщит пресс-служба Кремля.

Как заявил официальный представитель президента России Дмитрий Песков, предпосылок для организации встречи Путина и Трампа пока нет. «Пока никаких реальных импульсов не было», — заявил он.

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