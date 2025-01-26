В США высказались о позиции Путина по переговорам с Украиной

Сенатор Табервилл указал на преимущество России в конфликте на Украине

Россия обладает значительным преимуществом в украинском конфликте, которое дает возможность президенту страны Владимиру Путину ставить свои условия на переговорах. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Томми Табервилл в эфире радиостанции WABC.

По его словам, российский лидер не хочет вступать в переговоры об урегулировании конфликта, поскольку побеждает в нем. «С чего бы ему хотеть вести переговоры с кем-либо? С чего бы вам хотеть сделки, если вы побеждаете?» — задался вопросом сенатор.

Он отметил, что США, НАТО и Украина так плохо вели боевые действия, что теперь Путин «может делать все, что хочет». Киеву не удастся одержать победу, несмотря на финансовую помощь со стороны Вашингтона, считает Табервилл.

Ранее Путин заявил о готовности Москвы к переговорам по конфликту на Украине. Он напомнил, что глава республики Владимир Зеленский сам запретил себе проводить переговоры с Россией.