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07:43, 26 января 2025Россия

Задержан подозреваемый в поджогах трех ресторанов в центре Краснодара

Shot: В Краснодаре задержали 19-летнего парня, который поджег три ресторана
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Shot

В Краснодаре задержали подозреваемого в поджогах трех ресторанов в центре Краснодара, сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, 19-летний житель Динского района, предварительно, поджег рестораны по указанию мошенников с Украины. Он заявил, что получил указания от неизвестных после взлома его аккаунта и угрозы использования его персональных данных для совершения противоправных действий.

Вечером 25 января в Краснодаре один за другим загорелись три ресторана. По словам местных жителей, масшатбный пожар вспыхнул в центре российского города, на улице Красной, в заведении «МясоLove». Люди рассказали, что около 22:20 в ресторан вошел мужчина в камуфляже, он бросил на пол рюкзак и убежал, сумка моментально вспыхнула. Клиенты и персонал самостоятельно эвакуировались, по предварительным данным, пострадавших нет.

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