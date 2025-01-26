Задержан подозреваемый в поджогах трех ресторанов в центре Краснодара

Shot: В Краснодаре задержали 19-летнего парня, который поджег три ресторана

В Краснодаре задержали подозреваемого в поджогах трех ресторанов в центре Краснодара, сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, 19-летний житель Динского района, предварительно, поджег рестораны по указанию мошенников с Украины. Он заявил, что получил указания от неизвестных после взлома его аккаунта и угрозы использования его персональных данных для совершения противоправных действий.

Вечером 25 января в Краснодаре один за другим загорелись три ресторана. По словам местных жителей, масшатбный пожар вспыхнул в центре российского города, на улице Красной, в заведении «МясоLove». Люди рассказали, что около 22:20 в ресторан вошел мужчина в камуфляже, он бросил на пол рюкзак и убежал, сумка моментально вспыхнула. Клиенты и персонал самостоятельно эвакуировались, по предварительным данным, пострадавших нет.