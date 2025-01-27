Еще одна страна выразила надежду на контакты Путина и Трампа

Посол Гальперин: Израиль будет приветствовать контакты Путина и Трампа

Израиль будет приветствовать контакты российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом заявила посол Израиля в Москве Симона Гальперин, передает ТАСС.

«Мы всегда приветствуем диалог. Особенно между такими значительными странами он очень важный. Он может поддержать многое на мировой геостратегической сцене», — рассказала дипломат.

Таким образом Гальперин ответила на вопрос о том, как контакты двух лидеров могут способствовать не только мирному урегулированию на Украине, но и в регионе Ближнего Востока.

Ранее Гальперин заявила, что Израиль примет участие в параде Победы в Москве, несмотря на геополитическую ситуацию. Год назад посол также принимала участие в торжественных мероприятиях по случаю праздника 9 Мая.