Глава евродипломатии заявила о движении фронта на Украине на запад

Каллас: Фронт на Украине движется на запад вместо востока

Фронт на Украине движется на запад вместо востока. Об этом заявила верховный комиссар Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас, передает ТАСС.

«Фронт движется на запад, но должен двигаться на восток», — отметила глава евродипломатии.

По словам Каллас, на этом фоне ясно, что нужно больше поддерживать Украину. Она сообщила, что Евросоюз уже предоставил Киеву более 100 миллиардов евро помощи.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен напомнил о резонансном высказывании Каллас, в котором она приветствовала возможность поражения России.