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19:51, 27 января 2025Мир

На Западе припомнили Каллас резонансное высказывание о России

Профессор Малинен: Каллас раскрыла свое реальное отношение к России
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Marques / Getty Images

В высказывании о поражении России верховный комиссар Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас раскрыла свое реальное отношение к этой стране. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х.

Профессор напомнил о резонансном случае, когда Каллас заявила, что «поражение России — это не так уж и плохо». Она приветствовала возможность разделения России, добавив, что «если бы было больше маленьких государств, то не так уж и плохо, если большая держава станет меньше».

«Как я уже несколько месяцев говорю, Россия ведет экзистенциальный конфликт против глобалистов», — отметил западный эксперт.

Эксперт подчеркнул, что Каллас «наконец-то проболталась» и раскрыла настоящее отношение Запада к России.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер раскритиковал обращение Каллас к Европе из-за России после повреждения кабеля в Балтийском море.

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