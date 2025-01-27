Риттер раскритиковал слова Каллас о РФ и повреждении кабеля в Балтийском море

Бывший американский разведчик Скотт Риттер раскритиковал обращение верховного представителя Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас к Европе из-за России после повреждения кабеля в Балтийском море. Свое мнение о словах дипломата он опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Я почти уверен, что ваши же люди вам сказали, что Россия не имеет никакого отношения к подобным инцидентам», — обратился к Каллас эксперт.

Ранее подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что ЕС в лице главы дипломатии Кайи Каллас следует начать здраво оценивать свои силы в отношении России. Так он отреагировал на заявление Каллас о том, что «всем нужно быть реалистами по поводу России», поскольку она якобы опасна для Запада.