Подполковник Дэвис призвал Евросоюз быть реалистами в отношении России

Подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Европейскому союзу в лице главы дипломатии Кайи Каллас следует начать здраво оценивать свои силы в отношении России. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Дэвис отреагировал на заявление Каллас о том, что «всем нужно быть реалистами по поводу России», поскольку она якобы опасна для Запада. По его мнению, Евросоюзу следует пересмотреть свое отношение к Москве.

«Тут не надо быть семи пядей во лбу, <…> есть некоторые вещи, которые несложно понять: во-первых, конфликт подходит к концу, во-вторых, баланс сил бесповоротно на стороне России, и игнорировать это означает, что вы убьете больше украинцев, и в-третьих, это финансовый аспект, у вас нет потенциала», — отметил он.