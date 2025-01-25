Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:33, 25 января 2025Мир

В США обратились к Евросоюзу с призывом о России

Подполковник Дэвис призвал Евросоюз быть реалистами в отношении России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Европейскому союзу в лице главы дипломатии Кайи Каллас следует начать здраво оценивать свои силы в отношении России. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Дэвис отреагировал на заявление Каллас о том, что «всем нужно быть реалистами по поводу России», поскольку она якобы опасна для Запада. По его мнению, Евросоюзу следует пересмотреть свое отношение к Москве.

«Тут не надо быть семи пядей во лбу, <…> есть некоторые вещи, которые несложно понять: во-первых, конфликт подходит к концу, во-вторых, баланс сил бесповоротно на стороне России, и игнорировать это означает, что вы убьете больше украинцев, и в-третьих, это финансовый аспект, у вас нет потенциала», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он играет в команде Путина». Польша предупредила Орбана о последствиях блокировки санкций против России

      Трамп отменил запрет поставок Израилю 2000-фунтовых авиабомб

      В России вырос спрос на удаление косметических имплантов

      В Британии узнали о возросшем спросе на проституток на форуме в Давосе

      В США обратились к Евросоюзу с призывом о России

      В США задержали угрожавшего в соцсетях убить Трампа мужчину

      В Белоруссии подвели итоги явки на досрочное голосование в выборах президента

      Ротенберг принес будильник на пресс-конференцию КХЛ

      Пашинян высказался о своих велопробегах и их влиянии на работу премьером

      В Москве обновили правила пользования метро

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше