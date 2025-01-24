Подполковник Дэвис: Трамп не вернет переговорами то, что ВСУ проиграли на фронте

Россия достигла такого положения в конфликте с Украиной, что не обязана ни с кем и ни о чем договариваться. В этой связи президенту США Дональду Трампу не удастся вернуть с помощью переговоров то, что Вооруженные силы республики (ВСУ) утратили на фронте, успех американского лидера в этом деле оценил военный в отставке, подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

«РФ не обязана ни о чем договариваться, и если Трамп думает, что выиграет за столом переговоров то, что уже три года не могут выиграть на поле боя, то он сам себе роет яму», — заявил Дэвис.

Ранее президент России Владимир Путин согласился с Трампом по одному вопросу. Он заявил, что если бы у американского предпринимателя не «украли победу» на выборах США 2020 года, кризиса на Украине бы не было.