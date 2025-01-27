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09:39, 27 января 2025Силовые структуры

Гражданина Казахстана задержали за поджоги в Подмосковье сотовых вышек по заданию Украины

Гражданин Казахстана попался под Москвой на поджогах вышек связи по заданию ВСУ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Московской области задержали гражданина Казахстана, подозреваемого в поджогах вышек сотовой связи. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, задержанный — 44-летний Виталий Бойко действовал по заданию украинских спецслужб. За диверсионную работу спецслужбы противника обещали щедрую плату — по сорок тысяч за каждую подожженную вышку связи. Всего мужчина успел пожечь четыре оборудования мобильных операторов в Щелково и Лосино-Петровском. Ущерб от его деятельности оценивается в четыре миллиона рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущество общеопасным способом. В биографии Бойко уже есть судимость. В Казахстане он отбывал срок за то, что лишил человека жизни.

26 января полиция начала розыск неизвестного мужчины, который поджег автозаправочную станцию.

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