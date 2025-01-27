Минюст Италии подтвердил захват ВСУ мастера по выпечке пиццы Ченни

Минюст Италии подтверждает захват Вооруженными силами Украины итальянского гражданина, пиццайоло — мастера по выпечке пиццы — Джанни Ченни, добровольно воевавшего на стороне России. Об этом РИА Новости сообщил источник в министерстве.

«Нам неизвестно о каких-либо запросах на экстрадицию Джанни Ченни, который, как мне сказали, технически не был арестован, а был захвачен в плен как комбатант», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что захваченный украинским спецназом Ченни добровольно поступил на службу в армию России 13 ноября 2024 года. В военном билете итальянца указано, что он принимал участие в специальной военной операции в составе 1-го бронетанкового полка.