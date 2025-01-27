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16:37, 27 января 2025Мир

Италия подтвердила захват украинским спецназом мастера по выпечке пиццы

Минюст Италии подтвердил захват ВСУ мастера по выпечке пиццы Ченни
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Минюст Италии подтверждает захват Вооруженными силами Украины итальянского гражданина, пиццайоло — мастера по выпечке пиццы — Джанни Ченни, добровольно воевавшего на стороне России. Об этом РИА Новости сообщил источник в министерстве.

«Нам неизвестно о каких-либо запросах на экстрадицию Джанни Ченни, который, как мне сказали, технически не был арестован, а был захвачен в плен как комбатант», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что захваченный украинским спецназом Ченни добровольно поступил на службу в армию России 13 ноября 2024 года. В военном билете итальянца указано, что он принимал участие в специальной военной операции в составе 1-го бронетанкового полка.

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