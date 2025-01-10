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15:35, 10 января 2025Мир

«Был своеобразным парнем». Итальянский повар попал в плен к ВСУ. Что о нем известно?

Спецназ ВСУ захватил возле Купянска итальянского мастера по приготовлению пиццы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Гражданин Италии Джанни Ченни, добровольно участвующий в специальной военной операции на Украине на стороне Вооруженных сил России (ВС РФ), попал в плен к Вооруженным силам Украины (ВСУ). До службы в Российской армии итальянец работал пиццайоло — мастером по приготовлению пиццы.

Ченни поступил на службу в ноябре 2024 года

По информации издания Today.it, согласно выданному Ченни военному билету, гражданин Италии добровольно поступил на службу в армию России 13 ноября 2024 года. В документе также указано, что он принимал участие в СВО в составе 1-го бронетанкового полка.

Кадр: Mondo Today

Как сообщают итальянские СМИ, Ченни попал в плен к украинским военным между 7 и 8 января этого года вблизи Купянска. Согласно одной из версий, бывшего повара задержали во время разведывательной операции в тылу противника. Официального подтверждения этих сведений в настоящий момент нет.

Гражданина Италии описывали как человека с нестандартным характером

В социальных сетях нет информации о Ченни, за исключением старой страницы в Linkedin — в ней он упоминается как шеф-повар пиццерии «Дочь президента» в Неаполе. При этом в самом заведении опровергли эти данные. «Он никогда не был в нашей пиццерии и никогда не работал на нас», — заявили там.

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Также удалось отследить его трудовую деятельность в России — Ченни работал в Самаре в итальянском ресторане ANIMA. Почетный консул Италии в Самаре и совладелец ресторана Джангуидо Бреддо подтвердил эту информацию. По его словам, Ченни работал в заведении около года назад, затем уволился и переехал. «Он был своеобразным парнем, неаполитанцем, с нестандартным характером, и, зная теперь, что он ушел воевать, я не удивлен», — поделился Бреддо.

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