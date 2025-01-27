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11:28, 27 января 2025Мир

Китай согласился пойти на уступки по одному вопросу на фоне угроз Трампа

Bloomberg: Китай примет обратно нелегальных мигрантов на фоне угроз Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Adrees Latif / Reuters

Китай согласился принять обратно своих граждан, которые незаконно находятся в США, на фоне угроз американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, ее слова передает Bloomberg.

«Китай примет тех людей, чье гражданство будет подтверждено после проверки», — ответила дипломат на вопрос, примет ли Пекин обратно граждан, проживающих в США без документов.

Мао Нин также подчеркнула, что правительство КНР «решительно выступает против любой формы нелегальной миграции».

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Конгресс готов принять меры и потребовать введения санкций против всех стран, которые откажутся принимать своих граждан, депортированных из США.

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