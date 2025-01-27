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10:39, 27 января 2025Мир

В Конгрессе США пригрозили санкциями всем странам по одной причине

Спикер Джонсон пригрозил санкциями странам, отказавшимся принимать мигрантов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Конгресс готов принять меры и потребовать введения санкций против всех стран, которые откажутся принимать своих граждан, депортированных из США. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон в своем аккаунте в соцсети Х.

«Колумбия и все другие страны должны быть предупреждены — Конгресс полностью готов принять санкции и другие меры против тех, кто не в полной мере сотрудничает или не выполняет наши требования по приему своих граждан, которые незаконно находятся в США», — подчеркнул спикер.

Джонсон указал на то, что президент США Дональд Трамп выполняет свое обещание ставить «Америку на первое место», поэтому Конгресс будет проводить политику, поддерживающую курс республиканца.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что правительство Колумбии согласилось принять рейсы с мигрантами, которых депортировали из США, после угроз Трампа ввести пошлины и визовые ограничения. По ее словам, благодаря действиям политика «Америку снова уважают».

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