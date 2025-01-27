Белый дом заявил о первом успехе Трампа на посту президента

Белый дом: Колумбия согласилась принять рейсы с мигрантами после угроз Трампа

Правительство Колумбии согласилось принять рейсы с мигрантами, которых депортировали из США, после угроз американского президента Дональда Трампа ввести пошлины и визовые ограничения. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, передает Politico.

«Сегодняшние события ясно показывают миру, что Америку снова уважают. Президент Трамп продолжит яростно защищать суверенитет нашего государства, и он также ожидает, что все другие страны мира будут в полной мере сотрудничать с нами в принятии депортации своих граждан, незаконно находящихся в США», — отметила представитель Белого дома.

Ливитт подчеркнула, что мигранты будут возвращены в Колумбию на военных самолетах «без ограничений и задержек».

Ранее Колумбия развернула два военных самолета США, которые направлялись в страну с депортируемыми мигрантами. На борту каждого из них находилось около 80 человек, самолеты покинули Калифорнию, когда Колумбия отозвала их разрешения. После этого Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Колумбии, а также о введении санкций против колумбийских чиновников.

