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09:07, 27 января 2025Россия

Матвиенко высказалась о преступлениях прошлого и призвала не забывать правду о Холокосте

Матвиенко: Россия не останется равнодушной к проявлениям расизма и ксенофобии
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко высказалась о преступлениях прошлого и призвала не забывать правду о Холокосте. Об этом она заявила по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, передает РИА Новости.

Матвиенко назвала Холокост страшным уроком прошлого, который наглядно показывает, «к чему приводят идеи превосходства и исключительности, разделения по национальности и вероисповеданию». В этом контексте она отметила, что Россия будет делать все возможное для того, чтобы сохранить общечеловеческие ценности в мире, и никогда не останется равнодушной к проявлениям нацизма, ксенофобии и экстремизма.

«Любые попытки подчинить наше государство или сдержать его развитие заведомо обречены на провал. Наш общий долг как потомков поколения победителей помнить о цене, которую заплатили отцы и деды за победу над фашизмом», — обозначила председатель Совфеда.

Матвиенко напомнила, что со дня освобождения Освенцима прошло 80 лет, и призвала не забывать, что в подобных лагерях были замучены миллионы узников. «Такие акты геноцида не должны повториться. Недопустимо замалчивать и искажать историческую правду ради ситуативной выгоды», — заключила она.

27 января 1945 года советские войска освободили нацистский концентрационный лагерь в Освенциме. В ноябре 2005 года этот день официально провозгласили Генеральной Ассамблеей ООН Международным днем памяти жертв холокоста.

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