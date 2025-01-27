На выборах в Белоруссии отказались наблюдать Украина, Молдавия и Армения

Лебедев: на выборах в Минске наблюдали все страны СНГ, кроме Украины и Молдавии

В Минске на выборах президента Белоруссии наблюдали представители почти всех стран Содружества независимых государств (СНГ). Отправлять наблюдателей отказались лишь Украина, Молдавия и Армения, заявил глава миссии наблюдателей СНГ Сергей Лебедев, передает ТАСС.

«Участвовали представители всех стран СНГ, кроме, к сожалению, Армении, Молдавии и Украины», — заявил Лебедев.

26 января в Белоруссии прошли выборы президента. На них с результатом более 86 процентов голосов победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко.

Ранее на Украине еще до подведения итогов электоральной процедуры отказались признавать результаты выборов. По словам представителя МИД Украины Георгия Тихого, Киев согласен с позицией стран Запада относительно того, что в Белоруссии якобы отсутствуют условия для проведения прозрачных выборов.