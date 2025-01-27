Daily Mail: ЦРУ готовило теракты в США ради оправдания войны с Кубой

Издание Daily Mail напомнило читателям об операции Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в 1960-х годах, которая предполагала теракты против американцев ради оправдания войны с Кубой. Публикация последовала спустя несколько дней после требования президента США Дональда Трампа рассекретить информацию о покушении на Джона Кеннеди.

12-страничный документ, подписанный руководством Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) в 1962 году, содержит данные об операции под названием «Нортвудс». Она предполагала организацию террористических актов в разных городах США «под чужим флагом», чтобы обвинить в произошедшем Кубу. Таким образом ЦРУ готовило общественное мнение к военным действиям, направленным на свержение кубинского лидера Фиделя Кастро.

«Мы могли бы развернуть кампанию террора коммунистической Кубы в районе Майами, в других городах Флориды и даже в Вашингтоне», — утверждается в документе.

План также предполагал такие варианты терактов, как атака на гражданский самолет с агрессивным освещением в СМИ, подрывы бомб и атаки на кубинских беженцев. Кроме того, не исключались нападения на американских военных: официальные лица США предлагали взорвать американский корабль в заливе Гуантанамо и обвинить в этом Кубу, чтобы спровоцировать «полезную волну национального негодования». Находившийся у власти президент США Джон Кеннеди категорически отверг операцию «Нортвудс», ознакомившись с планом.

Ранее Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся дела Кеннеди, а также его брата, сенатора Роберта Кеннеди и преподобного доктора Мартина Лютера Кинга-младшего. Все трое были застрелены, что стало источником слухов и теорий об обстоятельствах покушений.