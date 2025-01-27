Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:04, 27 января 2025Интернет и СМИ

На Западе припомнили США подготовку терактов на родине ради оправдания войны

Daily Mail: ЦРУ готовило теракты в США ради оправдания войны с Кубой
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Издание Daily Mail напомнило читателям об операции Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в 1960-х годах, которая предполагала теракты против американцев ради оправдания войны с Кубой. Публикация последовала спустя несколько дней после требования президента США Дональда Трампа рассекретить информацию о покушении на Джона Кеннеди.

12-страничный документ, подписанный руководством Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) в 1962 году, содержит данные об операции под названием «Нортвудс». Она предполагала организацию террористических актов в разных городах США «под чужим флагом», чтобы обвинить в произошедшем Кубу. Таким образом ЦРУ готовило общественное мнение к военным действиям, направленным на свержение кубинского лидера Фиделя Кастро.

Материалы по теме:
60 лет назад убили президента США Джона Кеннеди. Почему американцы не верят в официальную версию и ищут след КГБ и ЦРУ?
60 лет назад убили президента США Джона Кеннеди.Почему американцы не верят в официальную версию и ищут след КГБ и ЦРУ?
22 ноября 2023
Список всех президентов США: по годам и по порядку
Список всех президентов США:по годам и по порядку
21 января 2025

«Мы могли бы развернуть кампанию террора коммунистической Кубы в районе Майами, в других городах Флориды и даже в Вашингтоне», — утверждается в документе.

План также предполагал такие варианты терактов, как атака на гражданский самолет с агрессивным освещением в СМИ, подрывы бомб и атаки на кубинских беженцев. Кроме того, не исключались нападения на американских военных: официальные лица США предлагали взорвать американский корабль в заливе Гуантанамо и обвинить в этом Кубу, чтобы спровоцировать «полезную волну национального негодования». Находившийся у власти президент США Джон Кеннеди категорически отверг операцию «Нортвудс», ознакомившись с планом.

Ранее Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся дела Кеннеди, а также его брата, сенатора Роберта Кеннеди и преподобного доктора Мартина Лютера Кинга-младшего. Все трое были застрелены, что стало источником слухов и теорий об обстоятельствах покушений.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские мошенники стали присылать россиянам деньги

      Названы кандидатки на роль Бритни Спирс в байопике

      Москвичам пообещали аномальное окончание месяца

      Врач раскрыл неожиданную опасность частого использования антисептиков

      У россиян появилось новое круглогодичное направление отдыха

      Продюсер высказался о песне про бобра

      Акции самой дорогой компании мира рухнули

      ВСУ опровергли свой выход из Великой Новоселки

      Россиян предупредили о рекордно аномальной неделе

      Курорт Сбера «Манжерок» подарил дому ребенка сенсорную комнату

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше