Наблюдатель из Швейцарии назвал выборы в Белоруссии абсолютно демократичными

Независимый наблюдатель из Швейцарии, председатель общественной организации «Молодежь за брак и семью», генеральный секретарь Общества российско-швейцарской дружбы Вильгельм Висс заявил, что выборы в Белоруссии прошли абсолютно демократично. Его слова передает БелТА.
«Выборы абсолютно демократические. Пять кандидатов выдвинули свои кандидатуры. У каждого своя позиция, своя программа по определенным пунктам. Все совершенно транспарентно», — заявил Висс.
По его словам, важным является и то, что в Белоруссии сохраняется традиция голосования на избирательных участках, вместо голосования по почте, как это распространено в Швейцарии. Таким образом, как отметил Висс, избирательный процесс остается прозрачным и наглядным.
Выборы главы Белоруссии прошли в воскресенье, 26 января. На участки пришли 85,7 процента избирателей. Действующий президент Александр Лукашенко заручился поддержкой 87,6 процента проголосовавших граждан.