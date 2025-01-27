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09:27, 27 января 2025Бывший СССР

Наблюдатель из Швейцарии назвал выборы в Белоруссии абсолютно демократичными

Наблюдатель из Швейцарии: выборы в Белоруссии прошли абсолютно демократично
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Независимый наблюдатель из Швейцарии, председатель общественной организации «Молодежь за брак и семью», генеральный секретарь Общества российско-швейцарской дружбы Вильгельм Висс заявил, что выборы в Белоруссии прошли абсолютно демократично. Его слова передает БелТА.

«Выборы абсолютно демократические. Пять кандидатов выдвинули свои кандидатуры. У каждого своя позиция, своя программа по определенным пунктам. Все совершенно транспарентно», — заявил Висс.

По его словам, важным является и то, что в Белоруссии сохраняется традиция голосования на избирательных участках, вместо голосования по почте, как это распространено в Швейцарии. Таким образом, как отметил Висс, избирательный процесс остается прозрачным и наглядным.

Выборы главы Белоруссии прошли в воскресенье, 26 января. На участки пришли 85,7 процента избирателей. Действующий президент Александр Лукашенко заручился поддержкой 87,6 процента проголосовавших граждан.

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