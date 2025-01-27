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07:29, 27 января 2025Силовые структуры

Осужденные по делу Дугиной работали в составе организованной группы

Осужденные по делу об убийстве Дугиной работали в составе организованной группы
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Осужденных за подделку документов по делу о расправе над публицисткой Дарьей Дугиной действовали в составе организованной группы, созданной в 2017 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Группа занималась изготовлением поддельных документов и поиском желающих получить такие. Причем члены группы сбывали документы не только в России, но и за границей.

В 2023 году Александра Сучкова и Андрея Кузнецова приговорили к трем годам и шести месяцам колонии. Их признали виновными в подделке свидетельства о регистрации машины, на которой предполагаемые организаторы расправы над Дугиной выехали за пределы России. Следствие и суд установили, что Сучков изготовил электронный шаблон документа, а Кузнецов напечатал его на официальном бланке. Свою вину Кузнецов признал полностью, Сучков — частично.

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой собирался ехать ее отец, философ Александр Дугин. Позже в ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала Наталья Вовк. Она скрылась в Эстонии.

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