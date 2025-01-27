Ряд регионов России предупредили об опасной погоде

Синоптик Вильфанд: На Сахалин обрушится ветер силой до 27 метров в секунду

Опасные погодные явления ожидают в ряде регионов России. О климатической обстановке россиян предупреждает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

В ближайшие дни непогода прогнозируется в восьми российских субъектах. Так, сильный снегопад накроет Пермский край и север Архангельской и Костромской области, после чего в регионы вернутся гололедица и изморозь. Аналогичная ситуация на этой неделе будет наблюдаться на Кубани, также в Краснодарском крае образуется туман, который серьезно ухудшит видимость на дорогах, уточняет синоптик. В Татарстане и Башкирии возможны мокрый снег, дождь и гололед. В то же время в Приморье и на Сахалине ожидается усиление ветра до 22-27 метров в секунду, что приведет к метели.

Вместе с тем оттепельная Москва ставит новые температурные рекорды. В понедельник, 27 января, Столбики термометров в столице достигли отметки плюс 3,5 градуса. Самый высокий для января показатель был отмечен в 1914 году и составлял 3 градуса выше нуля.