Россиян предупредили о новом способе мошенничества в Telegram

Храпунова: Мошенники отправляют в секретных чатах в Telegram фишинговые ссылки

Злоумышленники якобы от сервиса поддержки отправляют в секретный чат пользователям Telegram сообщения с фишинговыми ссылками, чтобы получить доступ к аккаунтам. О новом способе мошенничества в разговоре с РИА Новости предупредила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

«Чат, который создают лжепомощники, обычно секретный: его нельзя удалить, в ряде случаев не выходит сделать скриншот или переслать послание модератору. Не получится переслать сообщение из секретного чата другому человеку», — рассказала собеседника агентства.

Как указала Храпунова, мошенники уведомляют пользователя о том, что поступил запрос на удаление учетной записи в Telegram и для отмены запроса необходимо перейти по ссылке, в противном случае учетная запись якобы будет удалена.

«Ссылка от "поддержки" фишинговая: введя логин и пароль от своего аккаунта, жертва самостоятельно передает доступ к нему злоумышленникам», — объяснила эксперт.

Она отметила, что у настоящего сервиса поддержки в Telegram название такое же, как и у самого мессенджера. Помимо этого, рядом с названием должен стоять значок верификации — синяя галочка. Аккаунт службы поддержки также не получится заблокировать, а ее сотрудники никогда не попытаются создать с пользователем секретный чат.

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