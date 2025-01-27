Солдаты ВСУ в Великой Новоселке обвинили командование в безразличии

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказавшийся в котле в Великой Новоселке в Донецкой народной республике (ДНР), оставил видеозапись перед смертью, в которой обвинил командование оперативно-стратегической группировки «Хортица» в том, что оно бросило военных на произвол судьбы. Об этом сообщает Telegram-канал Anna News.

«Появилось видео с телефона всушника, попавшего в котел в ходе недавних боев. Украинец из 110-й механизированной бригады говорит, что его и сослуживцев бросили в Великой Новоселке, и передает "горячие приветы" командованию», — говорится в публикации.

На видео украинский боец сообщил о скорой гибели, а также возложил ответственность за свою смерть и смерть сослуживцев на командование.

Ранее Министерство обороны России заявило, что населенный пункт Великая Новоселка перешел под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ. Отмечается, что населенный пункт был взят подразделениям 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток».