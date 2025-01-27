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08:40, 27 января 2025Силовые структуры

Стали известны подробности об организованной группе из дела Дугиной

Организованная группа из дела об убийстве Дугиной сама искала клиентов в сети
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Андрей Кузнецов

Андрей Кузнецов. Фото: Артем Жильцов / РИА Новости

Участники организованной группы, изготовившей поддельные документы по делу о расправе над публицисткой Дарьей Дугиной, сами искали клиентов в сети. Об этом сообщает РИА Новости.

Группа, работавшая с 2017 года, размещала в сети рекламу с предложением. Изготовители получали задания от менеджеров.

В 2023 году Александра Сучкова и Андрея Кузнецова приговорили к трем годам и шести месяцам колонии. Их признали виновными в подделке свидетельства о регистрации машины, на которой предполагаемые организаторы расправы над Дугиной выехали за пределы России. Следствие и суд установили, что Сучков изготовил электронный шаблон документа, а Кузнецов напечатал его на официальном бланке. После этого осужденных попросили удалить всю информацию из чатов.

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой собирался ехать ее отец, философ Александр Дугин. Позже в ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала Наталья Вовк. Она скрылась в Эстонии.

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