Стали известны подробности про пытавшего раскаленным гаечным ключом дочь отца из Лобни

СК: Пытавший дочь раскаленным гаечным ключом отец находится в России нелегально

Семья из Лобни, в которой отец пытал 12-летнюю дочь раскаленным гаечным ключом, находится в России нелегально. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета (СК) России.

Следователи проводят проверку по статье 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ.

О произошедшем стало известно благодаря продавцу магазина, которому пожаловалась девочка: она рассказала, что травмы раскаленным металлическим ключом ей нанесли 32-летний отец и 33-летняя мать. Медики зафиксировали у пострадавшей большое количество ожогов поясницы, рук и стоп.

Ребенок воспитывается в семье с пятью братьями и сестрами, они живут в частном доме. Отец девочки объяснил пытки тем, что таким образом он хотел наказать дочь за кражу банковской карты матери. Возбуждено дело по пунктам «г», «д», «е» части 2 статьи 117 («Истязание») УК РФ.