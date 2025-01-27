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10:22, 27 января 2025Силовые структуры

Стали известны подробности про пытавшего раскаленным гаечным ключом дочь отца из Лобни

СК: Пытавший дочь раскаленным гаечным ключом отец находится в России нелегально
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Семья из Лобни, в которой отец пытал 12-летнюю дочь раскаленным гаечным ключом, находится в России нелегально. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета (СК) России.

Следователи проводят проверку по статье 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ.

О произошедшем стало известно благодаря продавцу магазина, которому пожаловалась девочка: она рассказала, что травмы раскаленным металлическим ключом ей нанесли 32-летний отец и 33-летняя мать. Медики зафиксировали у пострадавшей большое количество ожогов поясницы, рук и стоп.

Ребенок воспитывается в семье с пятью братьями и сестрами, они живут в частном доме. Отец девочки объяснил пытки тем, что таким образом он хотел наказать дочь за кражу банковской карты матери. Возбуждено дело по пунктам «г», «д», «е» части 2 статьи 117 («Истязание») УК РФ.

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