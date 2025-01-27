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13:32, 27 января 2025Бывший СССР

Стало известно о продвижении ВС России близ села Богатырь

Военкор Котенок: ВС России продвинулись близ села Богатырь
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации значительно продвинулись близ села Богатырь на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Подразделения 114-й бригады ВС РФ значительно продвинулись в укрепрайоне противника между Петропавловкой и Андреевкой, взяв позиции 2-й линии укрепрайона до дороги на Ясеневое и территорию, примыкающую к Андреевке с северо-востока вдоль дороги», — написал военкор.

По его словам, штурмовые группы ВС России зашли в восточную часть Андреевки с севера и северо-востока, идут бои. Под контролем ВСУ, как отметил военкор, осталась часть укрепрайона западнее дороги и опорный пункт.

Ранее оперативно-стратегическая группировка войск ВСУ «Хортица» заявила, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась наиболее напряженная обстановка на краматорском и торецком направлениях. Представители украинской группировки войск также подтвердили уничтожение армией России части позиций ВСУ на данных направлениях.

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