В ВСУ назвали направления с наиболее напряженной для украинских бойцов обстановкой

В ВСУ сообщили о напряженной обстановке на краматорском и торецком направлениях

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась наиболее напряженная обстановка на краматорском и торецком направлениях. Об этом рассказала оперативно-стратегическая группировка войск (ОСУВ) ВСУ «Хортица» в Telegram.

«На краматорском и торецком направлениях российские войска пытались прорвать нашу оборону неподалеку от Ступочек, Предтечино, Белой Горы, Крымского и Щербиновки. Боевые действия высокой интенсивности продолжались в городской застройке Часова Яра и Торецка», — сообщили в «Хортице».

Представители украинской группировки войск также подтвердили уничтожение армией России части позиций ВСУ на данных направлениях.

27 января глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о боях, которые российские войска ведут с Вооруженными силами Украины в западной части Часова Яра. По его словам, ВСУ пытаются зацепиться за последние высотные здания в населенном пункте.