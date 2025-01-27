Украинский пленный заявил о побеге сослуживцев по пути на обучение в Норвегию

Пленный боец ВСУ Аксенов: 2-3 сослуживца сбежали по пути на обучение в Норвегию

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Аксенов, попавший в плен к ВС России, заявил о побеге своих сослуживцев по пути в Норвегию, где военным организовали обучение. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы отправились на Старичи (село во Львовской области Украины — прим. «Ленты.ру») ждать автобуса, который нас вывезет в Польшу, а из Польши самолет — на Норвегию», — описал маршрут военнопленный.

По его словам, двое или трое человек из группы сбежали. Среди них были и врачи, и сержанты.

Ранее Аксенов рассказал, что Норвегия проводит обучение 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, состоящей преимущественно из бывших боевиков националистического батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России). Процесс проходил через переводчика, а информация была полностью закрыта.