Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:42, 27 января 2025Мир

В Конгрессе США назвали ошибкой одно решение Трампа

Сенатор Грэм назвал ошибкой решение Трампа помиловать штурмовавших Капитолий
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Решение американского президента Дональда Трампа помиловать участников штурма Капитолия было ошибочным. Такое мнение высказал сенатор-республиканец Линдси Грэм (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) в эфире телеканала NBC.

Он напомнил, что во время штурма пострадал сотрудник полиции. «Я думаю, что помилование людей, которые ворвались в Капитолий и жестоко избили полицейского, было ошибкой, потому что это посылает сигнал, что это нормально...», — считает сенатор.

Он также сравнил поступок Трампа с решением его предшественника Джо Байдена помиловать членов своей семьи перед уходом с поста. Грэм полагает, что подобные действия со стороны властей могут привести к тому, что американцы пересмотрят право президента на помилование.

Ранее Трамп подписал указ о помиловании 1500 человек, которые участвовали в штурме Капитолия. Документ предполагает не только полное освобождение от наказания, но и сокращение сроков тюремного заключения, а также закрытие уголовных дел

6 января 2021 года сторонники Трампа штурмовали Капитолий и заблокировали работу Конгресса на несколько часов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Белоруссии избрали президента. Лукашенко победил с двадцатикратным перевесом

      В ЛНР сообщили о ликвидации 7,2 тысячи бойцов ВСУ за неделю

      Колумбия согласилась принимать депортационные рейсы

      Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщений о нападениях банды подростков

      Одержимый вечной молодостью миллиардер посоревновался с сыном числом ночных эрекций

      В США рассказали о малоизвестной модификации F-16

      Украинский перебежчик рассказал о колючей проволоке на военной базе в Британии

      В США предупредили о катастрофических последствиях заморозки конфликта на Украине

      Глава Росмолодежи отреагировал на призыв запретить российский хит «Сигма-бой» в Европе

      Названы две причины отказаться от привычки долго сидеть в туалете с телефоном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше