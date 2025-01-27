В Конгрессе США назвали ошибкой одно решение Трампа

Сенатор Грэм назвал ошибкой решение Трампа помиловать штурмовавших Капитолий

Решение американского президента Дональда Трампа помиловать участников штурма Капитолия было ошибочным. Такое мнение высказал сенатор-республиканец Линдси Грэм (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) в эфире телеканала NBC.

Он напомнил, что во время штурма пострадал сотрудник полиции. «Я думаю, что помилование людей, которые ворвались в Капитолий и жестоко избили полицейского, было ошибкой, потому что это посылает сигнал, что это нормально...», — считает сенатор.

Он также сравнил поступок Трампа с решением его предшественника Джо Байдена помиловать членов своей семьи перед уходом с поста. Грэм полагает, что подобные действия со стороны властей могут привести к тому, что американцы пересмотрят право президента на помилование.

Ранее Трамп подписал указ о помиловании 1500 человек, которые участвовали в штурме Капитолия. Документ предполагает не только полное освобождение от наказания, но и сокращение сроков тюремного заключения, а также закрытие уголовных дел

6 января 2021 года сторонники Трампа штурмовали Капитолий и заблокировали работу Конгресса на несколько часов.