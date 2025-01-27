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11:52, 27 января 2025Россия

В Подмосковье пятиклассник остался в квартире без родителей и не выжил

В Орехово-Зуеве пятиклассник остался в квартире без родителей и не выжил
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В подмосковном Орехово-Зуево пятиклассник остался в квартире без присмотра родителей и не выжил. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, взрослые отправились на работу утром 26 января. Их сын в это время спал в своей комнате.

В течение дня мать несколько раз звонила мальчику, чтобы узнать, как у него дела, однако тот не брал трубку.

Как рассказал РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией, родительница сначала подумала, что ребенок играет в компьютер и не слышит звонков.

Но когда сын продолжал игнорировать звонки и после обеда, женщина попросила свою сестру зайти домой и проверить ребенка. Придя в квартиру, родственница обнаружила мальчика бездыханным и вызвала сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе 12-летний школьник выпал с пятого этажа и выжил.

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