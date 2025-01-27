В российском СИЗО произошел пожар

В СИЗО-1 в Ростове-на-Дону произошел взрыв и пожар

В СИЗО-1 в Ростове-на-Дону произошел пожар. Об «Ленте.ру» сообщили в ГУФСИН России по Ростовской области.

По данным ведомства, возгорание произошло в одном из помещений административного здания. Оно уже ликвидировано, пострадавших нет. Отмечается, что правоохранители проводят проверку и устанавливают причины пожара.

Telegram-канал Shot сообщал о взрыве в СИЗО, однако в ведомстве опровергли эту информацию.

Утром 16 июня 2024 года шестеро заключенных выбрались из камеры этого СИЗО и взяли в заложники двоих сотрудников изолятора. Спецназ провел штурм изолятора, в ходе которого заложники не пострадали. Всех террористов, кроме одного, ликвидировали.