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08:16, 27 января 2025Силовые структуры

В российском СИЗО произошел пожар

В СИЗО-1 в Ростове-на-Дону произошел взрыв и пожар
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В СИЗО-1 в Ростове-на-Дону произошел пожар. Об «Ленте.ру» сообщили в ГУФСИН России по Ростовской области.

По данным ведомства, возгорание произошло в одном из помещений административного здания. Оно уже ликвидировано, пострадавших нет. Отмечается, что правоохранители проводят проверку и устанавливают причины пожара.

Telegram-канал Shot сообщал о взрыве в СИЗО, однако в ведомстве опровергли эту информацию.

Утром 16 июня 2024 года шестеро заключенных выбрались из камеры этого СИЗО и взяли в заложники двоих сотрудников изолятора. Спецназ провел штурм изолятора, в ходе которого заложники не пострадали. Всех террористов, кроме одного, ликвидировали.

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