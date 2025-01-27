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13:26, 27 января 2025Ценности

В сети удивились одной детали на фото сменившей имидж Ивлеевой

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева. Фото: @_agentgirl_

В сети удивились одной детали на фото сменившей имидж российской блогерши и ведущей Анастасии Ивлеевой. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 17,5 миллиона подписчиков.

33-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах с обновленным цветом волос. Так, она продемонстрировала пряди оттенка блонд вместо коричневых. При этом инфлюэнсерша позировала в облегающем черном топе с глубоким декольте и легинсах, а также надела полупрозрачное белое боди в сочетании с серыми спортивными штанами.

Поклонники высказались о кадрах в комментариях. Так, часть из них сделали комплименты блогерше: «Неужели вернула свой цвет? Тебе это идет», «Все-таки блонд — это твое», «Настюшка Опасность опять с нами?»

В свою очередь, другие пользователи заподозрили ее в пластике груди. «Грудь сделала?», «Откуда грудь? Ее же не было на вечеринке», «Грудь больше стала. Беременная?», «Грудь вернулась», «Эти фото — реклама груди», — заявили юзеры.

В ноябре Анастасия Ивлеева предложила певцу Филиппу Киркорову серьги-крысы на фоне скандала из-за «голой вечеринки».

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