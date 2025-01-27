В США указали на одно преимущество Трампа над Байденом

Fox: Трамп гораздо активнее Байдена появляется в СМИ

Президент США Дональд Трамп гораздо активнее своего предшественника на посту Джо Байдена появляется в СМИ. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Огромное присутствие Трампа в СМИ — это перемена по сравнению с более сдержанными годами правления Байдена», — передает издание.

Кроме того, Трамп открыто демонстрирует свою энергичность и доступность в отличие от Байдена, «которого так часто скрывали от общественности его помощники», отмечается в материале.

Ранее Трамп выразил сожаление в связи с решением Байдена не издавать указ о помиловании самого себя перед уходом.