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09:44, 27 января 2025Мир

В США указали на одно преимущество Трампа над Байденом

Fox: Трамп гораздо активнее Байдена появляется в СМИ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп гораздо активнее своего предшественника на посту Джо Байдена появляется в СМИ. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Огромное присутствие Трампа в СМИ — это перемена по сравнению с более сдержанными годами правления Байдена», — передает издание.

Кроме того, Трамп открыто демонстрирует свою энергичность и доступность в отличие от Байдена, «которого так часто скрывали от общественности его помощники», отмечается в материале.

Ранее Трамп выразил сожаление в связи с решением Байдена не издавать указ о помиловании самого себя перед уходом.

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