Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:51, 27 января 2025Бывший СССР

ВСУ опровергли свой выход из Великой Новоселки

Спикер группировки ВСУ отрицает выход ВСУ из Великой Новоселки
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отрицают свой выход из Великой Новоселки. Об этом заявил спикер группировки украинских войск «Хортица» Виктор Трегубов, передает издание «Страна».

По его словам, ВСУ остаются на незначительной части населенного пункта. «Во избежание окружения украинских сил в южной части населенного пункта, они оттуда были выведены», — заявил Трегубов.

Других подробностей он не привел.

Ранее в Минобороны России заявили о взятии под контроль поселка Великая Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР) подразделениями российской группировки войск «Восток». ВСУ пытались удержать населенный пункт силами «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена в России).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские мошенники стали присылать россиянам деньги

      Путин высказался о бедности в России

      ЕС ввел санкции против трех граждан России за якобы осуществление кибератак

      В российском регионе осудят банду за похищение людей и вымогательство

      Названы кандидатки на роль Бритни Спирс в байопике

      Москвичам пообещали аномальное окончание месяца

      Врач раскрыл неожиданную опасность частого использования антисептиков

      У россиян появилось новое круглогодичное направление отдыха

      Продюсер высказался о песне про бобра

      Акции самой дорогой компании мира рухнули

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше