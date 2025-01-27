ВСУ опровергли свой выход из Великой Новоселки

Спикер группировки ВСУ отрицает выход ВСУ из Великой Новоселки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отрицают свой выход из Великой Новоселки. Об этом заявил спикер группировки украинских войск «Хортица» Виктор Трегубов, передает издание «Страна».

По его словам, ВСУ остаются на незначительной части населенного пункта. «Во избежание окружения украинских сил в южной части населенного пункта, они оттуда были выведены», — заявил Трегубов.

Других подробностей он не привел.

Ранее в Минобороны России заявили о взятии под контроль поселка Великая Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР) подразделениями российской группировки войск «Восток». ВСУ пытались удержать населенный пункт силами «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена в России).