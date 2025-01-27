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00:45, 27 января 2025Мир

Западные силовики захватили корабль с русским экипажем

Силовики из Испании и США задержали корабль с моряками из России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Adrian Irago / Keystone Press Agency / Global Look Press

Испанские и американские силовики захватили контейнеровоз Baltic Summer с русским экипажем. Об этом сообщает Mash.

Уточняется, что корабль направлялся в Санкт-Петербург из эквадорского порта Пуэрто-Боливар. В нейтральных водах у берегов Португалии судно под багамским флагом резко остановили военные из испанских Военно-морских сил (ВМС) совместно со специалистами из Федерального бюро расследований (ФБР) США.

По данным издания, участие в операции приняли около 20 силовиков. Моряков трое суток держали в порту Виго. Их подозревали в перевозке контрабанды из Южной Америки. По словам участников событий, западные силовики размахивали перед их лицами оружием и угрожали подкинуть наркотики. При этом вызвать консула морякам не дали. Отмечается, что всех 23 моряков должны отпустить в порт назначения.

Ранее безбилетные пассажиры захватили нефтяной танкер, который направлялся из Нигерии в английский город Саутгемптон.

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