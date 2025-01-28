Алиев заявил об отсутствии претензий к одной стране

Алиев заявил об отсутствии территориальных претензий к Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об отсутствии территориальных претензий к Армении. Его слова, озвученные во время совещания по вопросам транспорта, приводит РИА Новости.

Алиев отметил, что Баку просит Ереван лишь предоставить беспрепятственный доступ к своему Нахичеванскому анклаву. Путь к нему лежит через Армению.

«Как на международном уровне, так и в ходе двусторонних контактов с Арменией мы постоянно подчеркиваем один вопрос: должен быть обеспечен беспрепятственный проезд из Азербайджана в Азербайджан», — заявил Алиев.

Ранее в Армении оценили вероятность нападения Азербайджана. По информации Службы внешней разведки республики, вероятность такого события в 2025 году невысока.