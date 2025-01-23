В Армении оценили вероятность нападения Азербайджана

СВР Армении: вероятность нападения Азербайджана в 2025 году невысока

Вероятность широкомасштабного военного нападения Азербайджана на Армению в 2025 году невысока. Об этом говорится в докладе Службы внешней разведки Армении, передает РИА Новости.

«На основании анализа различных фактов, информации, на момент публикации данного отчета, вероятность крупномасштабного военного нападения Азербайджан на Армению оцениваем как невысокую», — говорится в сообщении армянской разведки.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обеспокоился судебным процессом над экс-лидерами Нагорного Карабаха и армянскими военнопленными в Азербайджане. Он заявил, что этот вопрос постоянно присутствует в дипломатических контактах с Баку.