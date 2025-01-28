Больше половины американцев согласились с заявлением Трампа о США

Больше половины граждан США согласились, что при избранном американском президенте Дональде Трампе начинается «золотой век» Америки. Об этом свидетельствуют данные из опроса социологической компании Rasmussen Reports.
Опрос проводился онлайн и по телефону 21-23 января. В нем приняли участие 1245 потенциальных американских избирателей. 52 процента из них согласились с заявлением политика. Полное согласие выразили 33 процента респондентов.
При этом более 40 процентов опрошенных заявили, что не согласны с мнением избранного главы государства. Полное несогласие с Трампом выразили 34 процента участников исследования.
В своей торжественной речи во время церемонии инаугурации 47-ой президент США объявил начало золотого века Америки. Трамп заявил, что он возвращается на пост лидера государства с уверенностью и оптимизмом в том, что США «сейчас находятся в начале новой и захватывающей эры национального успеха».