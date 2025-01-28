Больше половины американцев согласились с заявлением Трампа о США

Больше половины граждан США согласились, что при Трампе начинается золотой век

Больше половины граждан США согласились, что при избранном американском президенте Дональде Трампе начинается «золотой век» Америки. Об этом свидетельствуют данные из опроса социологической компании Rasmussen Reports.

Опрос проводился онлайн и по телефону 21-23 января. В нем приняли участие 1245 потенциальных американских избирателей. 52 процента из них согласились с заявлением политика. Полное согласие выразили 33 процента респондентов.

При этом более 40 процентов опрошенных заявили, что не согласны с мнением избранного главы государства. Полное несогласие с Трампом выразили 34 процента участников исследования.

В своей торжественной речи во время церемонии инаугурации 47-ой президент США объявил начало золотого века Америки. Трамп заявил, что он возвращается на пост лидера государства с уверенностью и оптимизмом в том, что США «сейчас находятся в начале новой и захватывающей эры национального успеха».