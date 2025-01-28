Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:04, 28 января 2025Культура

Бузова высказалась о своей бабушке-блокаднице

Певица Ольга Бузова восхитилась силой духа своей бабушки-блокадницы
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Певица Ольга Бузова восхитилась силой духа и любовью к жизни своей бабушки, пережившей блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Своими эмоциями артистка поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В 81-ю годовщину снятия 872-дневной блокады Ленинграда певица сообщила, что читает книгу о событиях тех лет и помнит многое из рассказов старших родственников.

«Несмотря на это ужасное испытание, в моей бабушке не угасли сила духа, доброе сердце и любовь к жизни. Каждый из нас должен это помнить, чтобы подобные трагедии не повторялись», — обратилась к фанатам Бузова.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова сделала себе подарок за 853 тысячи рублей. Исполнительница показала в соцсетях кадры с шопинга, во время которого приобрела несколько брендовых вещей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Киев атакован: гремят стрельба и взрывы». Украина подверглась массированному удару. Что известно об атаке?

      Умер главный российский строитель дирижаблей

      В российском регионе назначили ответственного за повышение рождаемости

      В России заочно осудили на 14 лет наемника из Грузии за участие в боях на стороне ВСУ

      48-летняя звезда «Клона» показала фигуру в купальнике

      В ФСБ рассказали подробности о задержанном за подготовку теракта россиянине

      Главу регионального отделения партии «Яблоко» осудили за дискредитацию армии

      Чиновника из российского региона заподозрили в получении взятки путевкой в санаторий

      В России депутат обвинил главу города в организации коррупции

      Перспективы создания в США собственного «Железного купола» оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше