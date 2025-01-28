Бузова высказалась о своей бабушке-блокаднице

Певица Ольга Бузова восхитилась силой духа своей бабушки-блокадницы

Певица Ольга Бузова восхитилась силой духа и любовью к жизни своей бабушки, пережившей блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Своими эмоциями артистка поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В 81-ю годовщину снятия 872-дневной блокады Ленинграда певица сообщила, что читает книгу о событиях тех лет и помнит многое из рассказов старших родственников.

«Несмотря на это ужасное испытание, в моей бабушке не угасли сила духа, доброе сердце и любовь к жизни. Каждый из нас должен это помнить, чтобы подобные трагедии не повторялись», — обратилась к фанатам Бузова.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова сделала себе подарок за 853 тысячи рублей. Исполнительница показала в соцсетях кадры с шопинга, во время которого приобрела несколько брендовых вещей.