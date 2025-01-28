Бывшего начальника российской колонии и его заместителя осудят за коррупцию

В Татарстане экс-начальника колонии и его заместителя будут судить за коррупцию

В Татарстане суд рассмотрит дело против бывшего начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России и его заместителя о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в 2022-2023 годах осужденный купил обвиняемым материалы для ремонта колонии на 785 тысяч рублей. За это они вынудили поставлявшего в колонию продукты бизнесмена передавать осужденному часть получаемой прибыли.

Отмечается, что начальник колонии и его заместитель также получали от осужденных мобильные телефоны и наушники за общее покровительство.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в коррупции начальника исправительной колонии №2 (ИК-2) Максима Запрудских.

