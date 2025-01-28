Чиновника из российского региона заподозрили в получении взятки путевкой в санаторий

В Карелии СК заподозрил чиновника в получении взятки путевкой в санаторий

В Карелии возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных и земельных отношений республики, подозреваемого во взяточничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Замминистра подозревают в преступлении по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение должностным лицом взятки в виде оказания ему незаконных услуг имущественного характера, совершенное в крупном размере») УК РФ.

Предварительно установлено, что с 2020 по 2022 год мужчина, занимая должность начальника одного из отделов Министерства имущественных и земельных отношений Карелии, отправился вместе с семьей на отдых в государственное оздоровительное учреждение. Расходы за отдых, который обошелся в сумму более чем 500 тысяч рублей, взял на себя представитель коммерческой организации. За это чиновник должен был оказывать ему общее покровительство и содействие.

На рабочем месте и дома у подозреваемого прошли обыски. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области ФСБ поймала депутата из Троицка за 160 тысяч рублей взятки.