В ЕС обеспокоились последствиями одного решения Украины по транзиту газа

В ЕП обеспокоились последствиями отказа Украины продлевать транзит газа из РФ

Члены Европейского парламента (ЕП) от Румынии Джорджиана Теодореску и Адриан-Джордже Аксиния обеспокоились последствиями отказа Украины продлевать транзит газа из России в Европу. Об этом говорится в их обращении к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

«Срок действия Механизма корректировки рынка (MCM), созданного в ответ на энергетический кризис, усугубленный геополитической напряженностью, с целью предотвращения перебоев в поставках, истекает в конце января 2025 года. Система MCM сыграла ключевую роль в поддержании низких цен на энергоносители для потребителей в течение допустимого периода. Без этой системы существует риск того, что с конца января 2025 года население вновь столкнется с неподъемными ценами на газ», — говорится в письме евродепутатов.

Первые признаки этого появились, когда Украина решила не продлевать соглашение о транзите газа из Российской Федерации в Европу, а цена на газ в Европе поднялась выше 50 евро/МВтч, что является самым высоким показателем с 2023 года. Поскольку повышение цен на газ неизбежно приведет также к повышению цен на электроэнергию, это окажет прямое и долгосрочное воздействие на доступность энергии, безопасность и экологичность для граждан по всему Союзу Джорджиана Теодореску, Адриан-Джордже Аксиния члены ЕП от Румынии

В связи с этим они просят представителей ЕК ответить на вопрос о ее действиях в сложившейся ситуации. «Какие конкретные меры будут приняты для обеспечения того, чтобы энергия оставалась доступной, особенно для уязвимых групп населения?» --спрашивают члены ЕП.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года.

24 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз должен отстаивать интересы стран-членов объединения перед Украиной, которая препятствует энергоснабжению Венгрии и Словакии.