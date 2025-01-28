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07:00, 28 января 2025Интернет и СМИ

Раскрыты масштабы фишинговых атак в России

«Информзащита»: 34 % пользователей смартфонов столкнулись с фишингом в 2024 году
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Более трети (34 процента) российских пользователей смартфонов столкнулись с фишинговыми атаками в 2024 году. К такому выводу пришли аналитики компании «Информзащита». С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

По данным экспертов, с помощью фишинга злоумышленники стали красть не только деньги граждан, но и персональную информацию, а также устанавливать на мобильные устройства вредоносное программное обеспечение (ПО).

Так, мошенники смогли установить вредоносные программы на смартфоны 28 процентов россиян, еще у 15 процентов были украдены персональные данные. Аналитики указали, что именно эти угрозы информационной безопасности больше всего беспокоят граждан: каждый из этих видов атак более 30 процентов опрошенных назвали главной опасностью при использовании мобильных устройств.

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Несмотря на постоянные попытки производителей усиливать безопасность смартфонов, более 70 процентов граждан считают, что на них нельзя полагаться. Пользователи пытаются самостоятельно усилить защищенность своих мобильных устройств и устанавливают антивирусы из магазинов приложений. При этом, отметили эксперты, такие меры могут только повысить риски, так как злоумышленники часто маскируют под такие программы шпионское вредоносное ПО.

«Мобильные устройства все чаще становятся целью атак злоумышленников, потому что по своему функционалу не сильно уступают компьютерам. Мы храним на телефонах большое количество данных, на них установлены наши банковские приложения, там хранятся данные для доступа к рабочим аккаунтам», — рассказал директор Центра противодействия мошенничеству «Информзащиты» Павел Коваленко.

Более 80 процентов инцидентов, связанных с инфобезопасностью, начинается именно с фишинговой атаки, поэтому большинство граждан сталкиваются именно с ним

Павел Коваленкоспециалист по инфобезопасности

Чтобы обеспечить защищенность смартфона, он рекомендовал пользователям не скачивать ничего, в чем они не уверены, особенно пиратские версии платных приложений. Также не стоит хранить на телефоне ценную информацию, например, идентификационные данные или фото документов. Еще один важный шаг — использовать двухфакторную идентификацию в приложениях банков и на «Госуслугах».

Ранее руководитель направления «Киберразведка» компании «Бастион» Константин Ларин сообщил о том, что Telegram-аккаунты чаще всего взламывают при помощи фишинга. Самые популярные схемы и способы обезопасить себя он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

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