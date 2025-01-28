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17:04, 28 января 2025Бывший СССР

Глава МИД Белоруссии ответил польскому коллеге фразой «не суй нос»

Глава МИД Белоруссии Рыженков ответил фразой «не суй нос» на критику выборов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Максим Рыженков

Максим Рыженков. Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков ответил министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому фразой «не суй нос» на критику прошедших в стране 26 января президентских выборов. Видео опубликовал «Первый информационный» в своем Telegram-канале.

«Не суй свой нос туда, куда не следует (...). Естественно, это вмешательство, но не просто. Это хамство», — высказался глава МИД Белоруссии. Дипломат добавил, что Сикорского должны волновать только предстоящие президентские выборы в Польше.

Рыженков прокомментировал сообщение польского коллеги в соцсети X о «невыносимом» ожидании объявления победителя выборов в Белоруссии. Министр подчеркнул, что у Минска и Варшавы множество различных вопросов, которые требуют решения — от политических, экономических до гуманитарных.

Ранее МИД Белоруссии ответил на критику выборов в Белоруссии словами о собственных системных проблемах ЕС. По заявлению МИД страны, такая риторика используется организацией из-за нарастающей внутренней разобщенности.

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