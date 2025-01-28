Глава МИД Белоруссии ответил польскому коллеге фразой «не суй нос»

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков ответил министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому фразой «не суй нос» на критику прошедших в стране 26 января президентских выборов. Видео опубликовал «Первый информационный» в своем Telegram-канале.
«Не суй свой нос туда, куда не следует (...). Естественно, это вмешательство, но не просто. Это хамство», — высказался глава МИД Белоруссии. Дипломат добавил, что Сикорского должны волновать только предстоящие президентские выборы в Польше.
Рыженков прокомментировал сообщение польского коллеги в соцсети X о «невыносимом» ожидании объявления победителя выборов в Белоруссии. Министр подчеркнул, что у Минска и Варшавы множество различных вопросов, которые требуют решения — от политических, экономических до гуманитарных.
Ранее МИД Белоруссии ответил на критику выборов в Белоруссии словами о собственных системных проблемах ЕС. По заявлению МИД страны, такая риторика используется организацией из-за нарастающей внутренней разобщенности.